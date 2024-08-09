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09:41, 9 августа 2024Бывший СССР

ВС России сорвали попытку ВСУ форсировать Днепр

ВС России сорвали попытку ВСУ форсировать Днепр в направлении Кинбурнской косы

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России сорвали попытку Вложенных сил Украины (ВСУ) форсировать Днепр в направлении Кинбурнской косы примерно на 20 десантных лодках. Об этом сообщил военнослужащий группировки войск «Днепр» ВС России с позывным Икс, передает РИА Новости.

По его словам, около 4 часов утра ВСУ предприняли масштабную попытку форсирования водной преграды в направлении Кинбурнской косы, но российская разведка отследила их действия еще на правом берегу Днепра. Часть плавательных средств ВСУ была уничтожена в дальней морской зоне, другая часть подорвались на минах у береговой оборонительной линии, украинская армия понесла большие потери.

Ранее ВС России отбили десант ВСУ на Тендровской косе. По информации канала WarGonzo, попытка высадки десанта связана с пиар-акцией ВСУ.

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      Илья Таксюр
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