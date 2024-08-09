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20:14, 9 августа 2024Силовые структуры

Российского патологоанатома арестовали за взятки

В Севастополе арестовали патологоанатома за миллионную взятку от санитара

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Севастополе арестовали заведующего отделением — врача-патологоанатома городской больницы №5 по делу о коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, заведующий получил от санитара миллион рублей. За это фигурант негласно разрешил санитару брать деньги с лиц, оказывающих ритуальные услуги по проведению посмертного макияжа тел усопших.

Возбуждено дело по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ.

Отмечается, что в получении взяток обвиняется также начальник Севастопольского бюро СМЭ и заведующий одного из отделов учреждения. А против санитара возбуждено дело за дачу взятки руководству.

Ранее стало известно, что Люблинский районный суд Москвы приговорил к 3,5 года колонии инспектора ДПС ГИБДД УВД по Юго-Восточному административному округу Дмитрия Бовтунова, который получил взятку от бежавшего фигуранта дела о расправе над байкером.

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      Екатерина Кашурникова
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