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18:22, 8 августа 2024Силовые структуры

Полицейского осудили за получение взятки от ударившего ножом москвича

Суд дал 3,5 года сотруднику ДПС за взятку от обвиняемого в убийстве Аббасова

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Люблинский районный суд Москвы приговорил к 3,5 года колонии инспектора ДПС ГИБДД УВД по Юго-Восточному административному округу Дмитрия Бовтунова, который получил взятку от бежавшего фигуранта дела о расправе над байкером. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе.

Полицейского признали виновным по части 3 статьи 290 («Получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие)») УК РФ. Его лишили права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, на три года.

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По версии следствия, на одном из дежурств Бовтунов остановил автомобиль с находившимся за рулем Шахином Аббасовым. Гражданин Азербайджана скрывался от сотрудников правоохранительных органов после нападения на байкера Кирилла Ковалева, который сделал ему замечание из-за парковки в Москве.

Тогда Аббасов, не имевший водительского удостоверения, предложил силовику 30 тысяч рублей и, когда он согласился, перевел деньги на карту.

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      Олеся Мицкевич
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