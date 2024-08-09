«Фонтанка»: семья Пригожина купила новый отель в Санкт-Петербурге

Родственники основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина купили новый отель в Санкт-Петербурге. Семья приводит в порядок и расширяет свои активы в индустрии гостеприимства, сообщает «Фонтанка».

Речь идет о четырехзвездочном бизнес-отеле на Лиговском проспекте площадью 17 тысяч «квадратов». Отель вмещает в себя 214 номеров. Теперь заведение называется Crown Hotel. По данным издания, в начале 2024 года оно перешло в собственность структур, связанных с сыном основателя «Вагнера» Павлом Пригожиным.

Помимо Crown Hotel, члены семьи Пригожина владеют минимум семью крупными гостиничными объектами.

Ранее стало известно, сколько певица София Ротару зарабатывала на своем отеле в Крыму. По словам экс-директора артистки Сергея Лаврова, Ротару ничего не заработала на гостиничном бизнесе. Доходов хватало только на компенсацию расходов на содержание заведения.