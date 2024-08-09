«РВ»: украинские военные подделали фото с указателем «Курск — 10 км»

Украина стремится посеять панику в Курской области, в том числе с помощью поддельных фотографий. Так, многие украинские каналы распространили кадр, на котором изображены военнослужащие на фоне указателя «Курск — 10 км», но это окахалось фейком, его разоблачили в Telegram-кнаале «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

Название города Курск написано на украинском языке — Курськ. На самом деле этот указатель расположен в 108 километрах от областного центра российского региона в Сумской области, но на фото замазали последнюю цифру, чтобы казалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже на подходе к городу.

Ранее Bild написало, что часть украинских военных недовольна или находится в замешательстве относительно действий ВСУ в Курской области. Их удивляет, как можно проводить «такую масштабную операцию там в то время, как у Киева огромные проблемы в Донецке».