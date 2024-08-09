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23:57, 9 августа 2024Бывший СССР

Сфотографировавшихся с указателем «Курск — 10 км» украинских военных разоблачили

«РВ»: украинские военные подделали фото с указателем «Курск — 10 км»

Фото: Ukranian Armed Forces / Reuters

Украина стремится посеять панику в Курской области, в том числе с помощью поддельных фотографий. Так, многие украинские каналы распространили кадр, на котором изображены военнослужащие на фоне указателя «Курск — 10 км», но это окахалось фейком, его разоблачили в Telegram-кнаале «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

Название города Курск написано на украинском языке — Курськ. На самом деле этот указатель расположен в 108 километрах от областного центра российского региона в Сумской области, но на фото замазали последнюю цифру, чтобы казалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже на подходе к городу.

Ранее Bild написало, что часть украинских военных недовольна или находится в замешательстве относительно действий ВСУ в Курской области. Их удивляет, как можно проводить «такую масштабную операцию там в то время, как у Киева огромные проблемы в Донецке».

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      Александра Синицына
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