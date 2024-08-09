В ФРГ заявили о недовольстве солдат ВСУ относительно операции под Курском

Bild: солдаты ВСУ недовольны действиями Украины в Курской области

Часть украинских военных недовольна или находится в замешательстве относительно действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом заявил главный редактор немецкой газеты Bild Пауль Ронцхаймер.

По его словам, в военных кругах многие задаются вопросом, как Украине удалось устроить «такую масштабную операцию там в то время, как у нее огромные проблемы в Донецке».

Журналист заявил, что украинским войскам не хватает людей сразу на нескольких участках на линии фронта. «Офицеры, с которыми я разговариваю, удивлены тем, что сейчас разворачивается это наступление», — сказал он.

Курская область подверглась массированной атаке со стороны ВСУ утром 6 августа. Под обстрел попал город Суджа, который в результате оказался сильно поврежден.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук предположил, что задачей ВСУ в Курской области была демонстрация способности атаковать Россию при наличии ресурсов. Кроме того, по словам Матвийчука, ВСУ провели и разведку боем. Еще одной целью военный назвал ядерный шантаж.