Шакиру сняли на видео во время свидания с неизвестным ухажером

Певица Шакира спровоцировала слухи о новом романе, сходив на свидание в Майами

Певица Шакира была замечена на романтическом свидании с неизвестным молодым человеком. Видео их встречи опубликовал портал TMZ.

47-летняя артистка в компании ухажера уединились в одном из ресторанов Майами. При этом, как сообщают очевидцы, снявшие свидание, пара ела из одной тарелки и непринужденно общалась.

Певица не впервые провоцирует слухи о своих романах после того, как в 2023 году рассталась со своим супругом, испанским футболистом Жераром Пике. Они были вместе более 10 лет, от брака у них остались двое совместных детей — Милан и Саша.

Ранее певица рассказала о том, как переживала трагическое расставание со спортсменом.