«Шаткая» аварийная посадка пассажирского самолета попала на видео

Koin 6 News: самолет Alaska Airlines совершил экстренную посадку из-за поломки

В США пассажирский самолет Alaska Airlines совершил «шаткую» экстренную посадку и попал на видео. Подробности инцидента сообщает портал Koin 6 News.

Нештатная ситуация произошла на рейсе из Сиэтла в Редмонд 5 июля. Уточняется, что воздушному судну пришлось сесть в Портленде из-за проблем с гидравлической системой.

Пилоты сообщили диспетчерам об аварийной ситуации и запросили приоритетную посадку. На опубликованной записи видно, что из-за поломки после приземления колесо в носовой части борта шаталось.

Авиакомпания заменила самолет, в результате пассажиры прибыли в аэропорт назначения с задержкой на два часа. Неисправный лайнер отправили на техническую проверку.

Лайнер другого американского перевозчика American Airlines, летевший из Далласа в Мадрид, вынужденно сел в Нью-Йорке. Причиной стали переполненные туалеты.

