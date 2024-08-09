Шедевр Моне выставили на продажу за миллиард рублей в Нижнем Новгороде

КП: картину «Пшеничное поле» Клода Моне продают в Нижнем Новгороде за миллиард

Известную картину Клода Моне «Пшеничное поле» выставили на продажу за миллиард рублей. Об этом сообщил нижегородский портал «Комсомольской правды».

Произведение, написанное легендарным художником в 1881 году, выставлено на торги в Нижнем Новгороде со стартовой ценой в 1 039 000 000 рублей. При этом, никаких доказательств подлинности картины к объявлению на сайте аукционной площадки не прилагается.

Размеры картины в раме — 66 на 82 сантиметра, выполненной на холсте масляными красками. Издание уточняет, что «картина была ввезена в нашу страну с соблюдением законодательств европейских стран и России».

Ранее стало известно о планах вернуть легендарное полотно Леонардо да Винчи «Мона Лиза» на родину художника, в Италию.