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13:51, 9 августа 2024Культура

Шедевр Моне выставили на продажу за миллиард рублей в Нижнем Новгороде

КП: картину «Пшеничное поле» Клода Моне продают в Нижнем Новгороде за миллиард

Картина Клода Моне «Пшеничное поле»

Известную картину Клода Моне «Пшеничное поле» выставили на продажу за миллиард рублей. Об этом сообщил нижегородский портал «Комсомольской правды».

Произведение, написанное легендарным художником в 1881 году, выставлено на торги в Нижнем Новгороде со стартовой ценой в 1 039 000 000 рублей. При этом, никаких доказательств подлинности картины к объявлению на сайте аукционной площадки не прилагается.

Размеры картины в раме — 66 на 82 сантиметра, выполненной на холсте масляными красками. Издание уточняет, что «картина была ввезена в нашу страну с соблюдением законодательств европейских стран и России».

Ранее стало известно о планах вернуть легендарное полотно Леонардо да Винчи «Мона Лиза» на родину художника, в Италию.

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      Андрей Шеньшаков
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