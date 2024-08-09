Сироте выдали квартиру с плесенью в российском городе

Жителя Углегорска после детского дома поселили в заплесневелой квартире

Виктор Уваров из Углегорска Сахалинской области в течение шести лет проживает в квартире, покрытой черной плесенью. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.

Мужчине из детдома квартира по адресу Приморская, 57, досталась в 2018 году. Изначально он не мог заехать в квартиру, поскольку ее просушивали после прорыва трубы. Когда Уваров заселился, оказалось, что жилье стало покрываться плесенью. Подвал многоквартирного дома всегда затоплен, на первом этаже постоянно слякоть. Из-за повышенной влажности в комнате и кухне осыпается потолок, на стенах образуются трещины, а также возникают проблемы с проводкой.

Уваров подал в суд на мэрию города, потребовав замены жилья. Мужчина выиграл суд, однако власти подали апелляцию, поэтому ему предстоит еще одно слушание.

Ранее жители многоэтажки в городе Белебей Башкирии оказались под проливным дождем в своих квартирах из-за несостоявшегося ремонта крыши. Работники коммунальных служб вскрыли крышу многоквартирного дома на Волгоградской улице около месяца назад. Закончить работы не удается из-за продолжающихся дождей, поэтому жильцам приходится жить при постоянных протечках, из-за которых изнашивается проводка и появляется плесень.