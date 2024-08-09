Состояние самой богатой семьи Индии сравнили с ВВП страны

Состояние семьи миллиардера Амбани оценили в 10 % ВВП Индии

Состояние семьи миллиардера Мукеша Амбани, владеющей крупнейшей в Индии бизнес-империей Reliance Industries, достигает 385,5 миллиарда долларов, что составляет почти одну десятую часть валового внутреннего продукта (ВВП) страны. Об этом со ссылкой на данные банка Ваrclays-Hurun India, сравнившего богатства местных состоятельных жителей с размерами экономики страны, сообщает ТАСС.

Компанию основал отец нынешнего главы семьи в 1966 году. Поначалу бизнес Амбани был связан с текстилем, но затем разросся до огромного холдинга, среди ключевых направлений деятельности которого называют нефть и газ, а также энергетику и химическое производство. Отмечается, что сейчас бизнес-империя Амбани действует преимущественно в секторах энергетики, розничной торговли и телекоммуникаций.

В заголовки мировой прессы Амбани попадают в последние годы в основном благодаря масштабным свадьбам наследников семьи. На празднике в честь бракосочетания дочери Мукеша, Иши Амбани, обошедшемся в сто миллионов долларов, присутствовали бывшие госсекретари США Хиллари Клинтон и Джон Керри, а также россиянка Наталья Водянова. Пела гостям Бейонсе Ноулз. Спустя несколько лет список приглашенных на празднование женитьбы Ананта Амбани оказался еще более значительным, а бюджет торжества составил уже 600 миллионов долларов.

В топ-3 богатейших в Индии также попали семьи автопроизводителя Нираджа Баджаджа и зарабатывающего на добыче полезных ископаемых, производстве цемента и оказании финансовых услуг Кумара Бирлы. Совокупные семейные активы тройки лидеров банк оценил в 460 миллиардов долларов.