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01:29, 9 августа 2024Мир

США не посчитали эскалацией вылазку ВСУ в Курскую область

В Пентагоне заявили, что вылазка ВСУ в Курской области не является эскалацией
Сабрина Сингх

Сабрина Сингх. Фото: Tech. Sgt. Jackie Sanders / Keystone Press Agency / Global Look Press

Министерство обороны США не считает вылазку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область шагом к эскалации. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх.

По ее словам, Украина таким образом сражается за свою территорию и суверенитет. При этом она подчеркнула, что Вашингтон будет продолжать оказывать Киеву военную поддержку, передавая ему необходимые виды вооружения.

«Украина будет делать все возможное, чтобы продолжать отвоевывать свою суверенную территорию. И именно это мы видим в Курской области. Мы не считаем, что это каким-либо образом эскалационные [действия]. Украина делает то, что должна, чтобы добиться успеха на поле боя», — заявила Сингх.

Ранее сообщалось, что Украина пытается добиться разрешения на удары американскими дальнобойными ракетами ATACMS по авиабазам на территории России на фоне атаки на Курскую область. По мнению Киева, это позволит «удержать часть Курской области».

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      Артём Верейкин
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