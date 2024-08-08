Украина попросила США разрешить бить ракетами ATACMS по авиабазам в России

WP: Киев попросил США разрешить бить ракетами ATACMS по российским авиабазам

Украина пытается добиться разрешения на удары американскими дальнобойными ракетами ATACMS по авиабазам на территории России на фоне атаки на Курскую область. Об этом изданию The Washington Post (WP) сообщил источник из окружения украинского лидера.

В материале поясняется, что, по мнению Киева, это позволит «удержать часть Курской области». Советник украинского президента, пожелавший остаться анонимным, отметил, что в таком случае Украина получит «рычаг давления для переговоров с Россией».

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинские войска атаковали Курскую область для усиления своих позиций на будущих мирных переговорах с Москвой. Кроме того, по его словам, нападение было совершено ради запугивания россиян и подрыва их доверия к властям страны.

Курская область подверглась массированной атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) утром 6 августа. После этого в Пентагоне заявили, что США по-прежнему не поддерживают удары Украины американским оружием по территории России.

