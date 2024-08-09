Forbes: Украина бросила в атаку на Курскую область одну из сильнейших бригад ВСУ

Киев бросил в атаку на Курскую область элитную 80-ю десантно-штурмовую бригаду (ДШБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ), она действует при поддержке 22-й и 88-й механизированных бригад. Численность наступающих украинских войск стала известна изданию Forbes.

«Колонна бронетехники, въехавшая в Курскую область на третий день внезапного нападения Украины на Россию, подтверждает участие одной из самых сильных и быстроходных бригад Украины — 80-й воздушно-штурмовой бригады», — говорится в публикации.

В издании отметили, что численность каждого соединения, плотно укомплектованного западной техникой, составляет около двух тысяч человек. Кроме того, еще две тысячи человек могут находиться в резерве.

Ранее потери ВСУ в Курской области раскрыл координатор николаевского подолья Сергей Лебедев. По его словам, в Сумах, расположенных неподалеку от границы Украины с Курской областью, ездит много машин скорой помощи, а в городе поступает большое количество просьб о сдаче крови.