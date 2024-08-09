Лебедев: ВСУ несут большие потери в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери в Курской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

Как рассказал подпольщик, в Сумах, расположенных неподалеку от границы Украины с Курской областью, ездит много машин скорой помощи. Кроме того, он отметил, что в городе поступает много просьб о сдаче крови. Лебедев также сообщил, что днем по Сумам передвигается очень много пикапов с новой символикой в виде треугольника.

По его словам, украинская пехота, танки и другая техника уничтожаются российскими военными. При этом Лебедев подчеркнул, что они «не особо возобновляются».

Лебедев также сообщил, что российские военные нанесли мощный удар по селу Стецковка Сумской области Украины. По предварительным данным, он мог попасть в полигон ВСУ.