В подполье сообщили о возможном ударе по полигону в Сумской области

Лебедев: ВС России возможно нанесли удар по полигону в Сумской области

Вооруженные силы России нанесли мощный удар по селу Стецковка Сумской области Украины, предварительно, по полигону Вооруженных сил Украины. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев РИА Новости.

«Ночью был мощный прилет по Стецковке. Аж зарево. Возможно, по полигону», — рассказал подпольщик.

Ранее подполковник Народной милиции региона Андрей Марочко заявил, что на одном из участков фронта российские военные отбросили солдат ВСУ за пределы Луганской народной республики (ЛНР). По словам экс-военнослужащего, освобожденный от украинских солдат участок границы составляет более километра. При этом он подчеркнул, что есть предпосылки для его расширения.