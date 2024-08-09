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10:11, 9 августа 2024Бывший СССР

В ЛНР сообщили об оттеснении ВСУ за пределы региона на одном из участков фронта

Марочко: на одном из участков фронта ВСУ отбросили за пределы ЛНР

Фото: РИА Новости

На одном из участков фронта российские военные отбросили солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) за пределы Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщил подполковник Народной милиции региона Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«В ходе активных освободительных действий ВС РФ выбили украинских боевиков с их занимаемых позиций и вынудили отступить за административную границу ЛНР западнее населенного пункта Кармазиновка», — написал он.

По словам экс-военнослужащего, освобожденный от украинских солдат участок границы составляет более километра. При этом он подчеркнул, что есть предпосылки для его расширения.

Ранее Марочко заявил, что ВСУ на позициях западнее Северска в Донецкой народной республике активно возводят фортификационные сооружения и вводят резервы под Ямполем, Дроновкой, Переездным, Васюковкой и Миньковкой. Он пояснил, что действия ВСУ, вероятно, связаны с попыткой не допустить полуокружения украинских сил в районе Северска.

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      Александр Курбатов
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