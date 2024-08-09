В ЛНР сообщили об оттеснении ВСУ за пределы региона на одном из участков фронта

На одном из участков фронта российские военные отбросили солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) за пределы Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщил подполковник Народной милиции региона Андрей Марочко в своем Telegram-канале.
«В ходе активных освободительных действий ВС РФ выбили украинских боевиков с их занимаемых позиций и вынудили отступить за административную границу ЛНР западнее населенного пункта Кармазиновка», — написал он.
По словам экс-военнослужащего, освобожденный от украинских солдат участок границы составляет более километра. При этом он подчеркнул, что есть предпосылки для его расширения.
Ранее Марочко заявил, что ВСУ на позициях западнее Северска в Донецкой народной республике активно возводят фортификационные сооружения и вводят резервы под Ямполем, Дроновкой, Переездным, Васюковкой и Миньковкой. Он пояснил, что действия ВСУ, вероятно, связаны с попыткой не допустить полуокружения украинских сил в районе Северска.