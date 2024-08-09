Марочко: ВСУ западнее Северска возводят оборонительные позиции и вводит резервы

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на позициях западнее Северска в Донецкой народной республике (ДНР) активно возводят фортификационные сооружения и вводят резервы под Ямполем, Дроновкой, Переездным, Васюковкой и Миньковкой. Об оборонительной стратегии украинской армии рассказал в Telegram подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко.

«Украинские боевики укрепляют старые и возводят новые фортификационные сооружения на северо-западе и юго-западе населенного пункта Северск. Также в районы населенных пунктов Ямполь, Дроновка, Переездное, Васюковка, Миньковка направлены дополнительные силы», — говорится в публикации.

Военный пояснил, что действия ВСУ, вероятно, связаны с попыткой не допустить полуокружения украинских сил в районе Северска.

Ранее британский военный аналитик заявил, что бойцы ВСУ покидают позиции в городе Красногоровка в ДНР. По мнению эксперта, у ВСУ есть «серьезные проблемы» на участке между городом Авдеевка и поселком Очеретино.