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09:41, 9 августа 2024Бывший СССР

В ЛНР рассказали об оборонительной стратегии ВСУ западнее Северска

Марочко: ВСУ западнее Северска возводят оборонительные позиции и вводит резервы

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на позициях западнее Северска в Донецкой народной республике (ДНР) активно возводят фортификационные сооружения и вводят резервы под Ямполем, Дроновкой, Переездным, Васюковкой и Миньковкой. Об оборонительной стратегии украинской армии рассказал в Telegram подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко.

«Украинские боевики укрепляют старые и возводят новые фортификационные сооружения на северо-западе и юго-западе населенного пункта Северск. Также в районы населенных пунктов Ямполь, Дроновка, Переездное, Васюковка, Миньковка направлены дополнительные силы», — говорится в публикации.

Военный пояснил, что действия ВСУ, вероятно, связаны с попыткой не допустить полуокружения украинских сил в районе Северска.

Ранее британский военный аналитик заявил, что бойцы ВСУ покидают позиции в городе Красногоровка в ДНР. По мнению эксперта, у ВСУ есть «серьезные проблемы» на участке между городом Авдеевка и поселком Очеретино.

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      Глеб Палехов
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