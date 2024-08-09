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16:02, 9 августа 2024Россия

Стало известно о получении ВСУ доступа к камерам на дорогах Курской области

ВСУ получили доступ к камерам в Курской области и вычислили движение колонн

Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили доступ к камерам на дорогах Курской области и вычислили движение российских колонн. Об этом стало известно Telegram-каналу «Операция Z. Военкоры Русской Весны», там же были размещены соответствующие видеокадры.

Как выяснил Telegram-канал, украинская сторона распространила в соцсетях информацию о том, что охотится на колонны и патрули в Курской области.

Жителей области предупредили, что противник может получить доступ к частным камерам, установленным на жилых домах.

В Минобороны России ситуацию не комментировали.

Ранее российское оборонное ведомство показало кадры выдвижения подразделений армии в Курской области для наращивания сил в Суджанском районе.

Утром 6 августа Украина нанесла массированный удар по Курской области. Первым под удар попал приграничный город Суджа. Затем ВСУ при поддержке танков и боевых бронированных машин атаковали государственную границу России. В последующие дни бои продолжились.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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