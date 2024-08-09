Суд вынес решение по делу бывшего российского губернатора после слов о неготовности к СВО

Суд вынес решение по делу экс-губернатора ХМАО Комаровой о дискредитации ВС РФ

Окружной суд вынес решение по делу экс-губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Натальи Комаровой после ее слов о неготовности к специальной военной операции (СВО) на Украине — жалобу оставили без удовлетворения, передает Ura.ru.

В октябре 2023 года российский губернатор ответила жене участника СВО на вопрос об обмундировании, заявив, что регион не готовился к конфликту на Украине. «Мы не готовились к этой войне. Она нам не нужна. Мы совершенно по-другому выстраивали мир. В этой связи какие-то несостыковки, нерешенные вопросы, безусловно, будут присутствовать — это такие же люди, как все. Вот у вас все всегда на работе получается? У меня не всегда», — сказала Комарова, при этом выразив готовность помочь обратившейся женщине.

После этих слов тюменский общественник Юрий Рябцев потребовал от полицейских привлечь Комарову к ответственности, но ведомство не нашло в ее словах признаков дискредитации Вооруженных сил России. Дело дошло до суда.

Суд Нижневартовска также отказался привлекать экс-губернатора по статье о дискредитации армии. Теперь решение вынес окружной суд, который также не увидел дискредитации армии в словах Комаровой. «В связи с отсутствием состава административного правонарушения — оставить без изменения, жалобу — без удовлетворения», — говорится в материалах суда.

В мае 2024 года Комарова сообщила об уходе со своего поста, она возглавляла регион на протяжении 14 лет. Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков, уходя со своего поста, заявил, что врио главы региона Руслан Кухарук в случае избрания предложил место в Совете Федерации Наталье Комаровой.