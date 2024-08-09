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16:02, 9 августа 2024Мир

Трамп обошел Харрис в одном из ключевых для выборов штате

Newsweek: Трамп обошел Харрис по результатам опросов в Джорджии

Фото: Umit Bektas / Reuters

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп обошел кандидата от Демократической партии Камалу Харрис как по результатам общенационального опроса, так и по опросу, который был проведен в ключевом колеблющемся штате Джорджия. Об этом сообщает Newsweek.

Согласно результатам опроса CNBC/All-America Economic, Харрис отстает от своего соперника-республиканца на два пункта на выборах 2024 года. За Трампа готовы проголосовать 48 процентов респондентов, в то время как за Харрис — 46 процентов. Отмечается, что в этом опросе поучаствовал 1001 человек.

Еще один опрос, проведенный AARP Research среди 1254 потенциальных избирателей в Джорджии, продемонстрировал схожую картину. За Трампа готовы голосовать 46 процентов опрошенных, а за его соперницу Харрис — 44 процента. Отмечается, что Джорджия — один из ключевых штатов, в котором оба кандидата надеются одержать победу на выборах в ноябре.

Ранее опрос общественного мнения, проведенный газетой The Wall Street Journal (WSJ), также показал преимущество Трампа над Харрис. По данным издания, за кандидата от республиканцев готовы отдать свои голоса 49 процентов американцев, а за кандидата от демократов — 47 процентов.

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      Лина Пивоварова
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