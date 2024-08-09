Три страны призвали Израиль и ХАМАС вернуться за стол переговоров

США, Египет и Катар призвали Израиль и ХАМАС вернуться за стол переговоров

США, Египет и Катар призвали в совместном заявлении Израиль и палестинское радикальное движение ХАМАС вернуться за стол переговоров. Об этом сообщается на сайте Белого дома в совместном заявлении трех стран.

«Нет больше времени и оправданий ни у одной из сторон медлить дальше. Пришло время освободить заложников, начать прекращение огня и реализовать это соглашение», — отмечается в заявлении.

Дополнительно сообщается, что США, Египет и Катар призвали обе стороны конфликта возобновить обсуждение 15 августа в Дохе или Каире. Предполагается, что новый раунд переговоров позволит урегулировать вопросы по выдаче заложников.

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников сообщала, что власти Соединенных Штатов Америки предупредили Иран о серьезных экономических рисках в случае, если Тегеран решит нанести удар по Израилю. При этом у Вашингтона все еще нет явных свидетельств, указывающих на возможные масштабы или дату атаки, уточнила газета.