США предупредили Иран о последствиях удара по Израилю

WSJ: США предупредили Иран об экономических рисках в случае удара по Израилю

Власти Соединенных Штатов Америки предупредили Иран о серьезных экономических рисках в случае, если Тегеран решит нанести удар по Израилю. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников.

«Существует серьезный риск наступления последствий для экономики Ирана и стабильности его недавно избранного правительства, если оно продолжит идти прежним курсом», — утверждает собеседник издания.

США «четко дали понять» Ирану, что ответный удар по Израилю несет серьезную угрозу значительной эскалации в регионе, рассказали американские чиновники. При этом у Вашингтона все еще нет явных свидетельств, указывающих на возможные масштабы или дату атаки, уточнила газета.

Ранее исполняющий обязанности главы МИД Ирана Али Багери Кани заявил, что Израиль заплатит высокую цену за уничтожение лидера ХАМАС Исмаила Хании. Кани также добавил, что Израиль планирует превратить весь Ближний Восток в зону вооруженного конфликта.