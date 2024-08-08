Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:05, 8 августа 2024Мир

США предупредили Иран о последствиях удара по Израилю

WSJ: США предупредили Иран об экономических рисках в случае удара по Израилю

Фото: Yuval Zukerman / Unsplash

Власти Соединенных Штатов Америки предупредили Иран о серьезных экономических рисках в случае, если Тегеран решит нанести удар по Израилю. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников.

«Существует серьезный риск наступления последствий для экономики Ирана и стабильности его недавно избранного правительства, если оно продолжит идти прежним курсом», — утверждает собеседник издания.

Материалы по теме:
Что делать, если случился нервный срыв? И как не довести себя до крайней степени стресса
Что делать, если случился нервный срыв?И как не довести себя до крайней степени стресса
20 февраля 2024
Мир захлестнула эпидемия одиночества. Чем она страшна и что сделать, чтобы перестать быть одному?
Мир захлестнула эпидемия одиночества.Чем она страшна и что сделать, чтобы перестать быть одному?
27 июня 2024
Все больше знаменитостей и простых людей отказываются от секса. Зачем они это делают и как это влияет на здоровье?
Все больше знаменитостей и простых людей отказываются от секса.Зачем они это делают и как это влияет на здоровье?
19 июля 2024
Завтрак — главный прием пищи за день. Как завтракать правильно, а что есть ни в коем случае нельзя?
Завтрак — главный прием пищи за день.Как завтракать правильно, а что есть ни в коем случае нельзя?
17 апреля 2024

США «четко дали понять» Ирану, что ответный удар по Израилю несет серьезную угрозу значительной эскалации в регионе, рассказали американские чиновники. При этом у Вашингтона все еще нет явных свидетельств, указывающих на возможные масштабы или дату атаки, уточнила газета.

Ранее исполняющий обязанности главы МИД Ирана Али Багери Кани заявил, что Израиль заплатит высокую цену за уничтожение лидера ХАМАС Исмаила Хании. Кани также добавил, что Израиль планирует превратить весь Ближний Восток в зону вооруженного конфликта.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      Россия ударила по командному пункту с генералами ВСУ. Их называют организаторами вторжения в Курскую область

      В России запретили продажу энергетиков несовершеннолетним

      В ФРГ потребовали от Шольца запретить Зеленскому использовать немецкое оружие в России

      Бывший главный кадровик Минобороны не признал вину по делу о взятке

      Ермак высказался о переговорах с Россией

      В Курской области объявили ракетную опасность

      США предупредили Иран о последствиях удара по Израилю

      США порекомендовали странам Африки не разрывать связи с Украиной

      Пентагон высказался об ударах ВСУ американским оружием по Курской области

      Житель Курской области рассказал о состоянии Поддубного сразу после ранения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше