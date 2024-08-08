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16:53, 8 августа 2024Мир

В Иране предупредили Израиль о высокой цене за уничтожение лидера ХАМАС

Глава МИД Ирана Кани: Израиль заплатит высокую цену за уничтожение лидера ХАМАС
СюжетВойна Израиля с ХАМАС
Али Багери Кани

Али Багери Кани. Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Израиль заплатит высокую цену за уничтожение лидера ХАМАС Исмаила Хании. Об этом заявил исполняющий обязанности главы МИД Израиля Али Багери Кани, передает Agence France-Presse.

«Поступок, совершенный сионистами [Израилем] в Тегеране, — стратегическая ошибка, и она дорого им обойдется», — заявил глава внешнеполитического ведомства.

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Кани также добавил, что Израиль планирует превратить весь Ближний Восток в зону вооруженного конфликта. Однако дипломат подчеркнул, что Иран обладает большими возможностями в случае начала боевых действий.

Ранее стало известно, что Израиль через США пригрозил ливанскому шиитскому движению «Хезболла» несоразмерным ответом в случае причинения вреда гражданским лицам. В частности, источники портала Axios рассказали, что в последние дни Израиль передал США по нескольким военным каналам, что обеспокоен возможными ударами «Хезболлы» по центрам гражданского населения при попытке нанести удар по военным базам в центральной части страны.

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      Максим Габриелян
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