В Иране предупредили Израиль о высокой цене за уничтожение лидера ХАМАС

Израиль заплатит высокую цену за уничтожение лидера ХАМАС Исмаила Хании. Об этом заявил исполняющий обязанности главы МИД Израиля Али Багери Кани, передает Agence France-Presse.
«Поступок, совершенный сионистами [Израилем] в Тегеране, — стратегическая ошибка, и она дорого им обойдется», — заявил глава внешнеполитического ведомства.
Кани также добавил, что Израиль планирует превратить весь Ближний Восток в зону вооруженного конфликта. Однако дипломат подчеркнул, что Иран обладает большими возможностями в случае начала боевых действий.
Ранее стало известно, что Израиль через США пригрозил ливанскому шиитскому движению «Хезболла» несоразмерным ответом в случае причинения вреда гражданским лицам. В частности, источники портала Axios рассказали, что в последние дни Израиль передал США по нескольким военным каналам, что обеспокоен возможными ударами «Хезболлы» по центрам гражданского населения при попытке нанести удар по военным базам в центральной части страны.