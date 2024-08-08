В Иране предупредили Израиль о высокой цене за уничтожение лидера ХАМАС

Глава МИД Ирана Кани: Израиль заплатит высокую цену за уничтожение лидера ХАМАС

Израиль заплатит высокую цену за уничтожение лидера ХАМАС Исмаила Хании. Об этом заявил исполняющий обязанности главы МИД Израиля Али Багери Кани, передает Agence France-Presse.

«Поступок, совершенный сионистами [Израилем] в Тегеране, — стратегическая ошибка, и она дорого им обойдется», — заявил глава внешнеполитического ведомства.

Кани также добавил, что Израиль планирует превратить весь Ближний Восток в зону вооруженного конфликта. Однако дипломат подчеркнул, что Иран обладает большими возможностями в случае начала боевых действий.

Ранее стало известно, что Израиль через США пригрозил ливанскому шиитскому движению «Хезболла» несоразмерным ответом в случае причинения вреда гражданским лицам. В частности, источники портала Axios рассказали, что в последние дни Израиль передал США по нескольким военным каналам, что обеспокоен возможными ударами «Хезболлы» по центрам гражданского населения при попытке нанести удар по военным базам в центральной части страны.