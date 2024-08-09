Трусики жены толкнули мужчину на преступление

В Таиланде вор женских трусиков испугался за жену и попросил его отпустить

В Таиланде вор женских трусиков испугался, что на него обидится жена, попросил снять с него обвинения и отпустить. Об этом пишет The Thaiger.

43-летний Санит Чердчу схватил женские трусики, сушившиеся на улице, когда проезжал мимо на мотоцикле. После этого он скрылся. Таким образом он украл нижнее белье двух местных жительниц.

Сотрудникам полиции удалось установить личность вора и арестовать его. Мужчина объяснил свои действия тем, что ему понравился фасон трусиков. У его жены таких не было, что якобы и толкнуло его на преступление.

Похищенное белье нашли у Чердчу в ванной комнате. Как выяснилось, он развешивал трусики перед собой, когда мастурбировал.

После ареста Чердчу заявил, что его нельзя отправлять в тюрьму, поскольку ему нужно заботиться о дочерях и больных теще и тесте. Кроме того, его беспокоило, что супруга почувствует себя отвергнутой, если узнает о случившемся.

Жена Чердчу пришла в отделение полиции в слезах. По ее словам, она знала, что муж употребляет наркотики, но ни о чем другом не догадывалась. Мужчине грозит три года лишения свободы или штраф величиной до 60 тысячи ба (около 150 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что в Таиланде жители города Районг засняли вора-извращенца, который переоделся женщиной. Неизвестный взял с сушилки около 40 женских трусиков и бюстгальтеров и скрылся на велосипеде.