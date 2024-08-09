Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
02:00, 9 августа 2024Из жизни

Трусики жены толкнули мужчину на преступление

В Таиланде вор женских трусиков испугался за жену и попросил его отпустить

Фото: Jen Theodore / Unsplash

В Таиланде вор женских трусиков испугался, что на него обидится жена, попросил снять с него обвинения и отпустить. Об этом пишет The Thaiger.

43-летний Санит Чердчу схватил женские трусики, сушившиеся на улице, когда проезжал мимо на мотоцикле. После этого он скрылся. Таким образом он украл нижнее белье двух местных жительниц.

Сотрудникам полиции удалось установить личность вора и арестовать его. Мужчина объяснил свои действия тем, что ему понравился фасон трусиков. У его жены таких не было, что якобы и толкнуло его на преступление.

Материалы по теме:
«С виду такой добрый и приятный человек» Как часы Rolex с трупа помогли вычислить хитроумного преступника, годами скрывавшегося от Интерпола
«С виду такой добрый и приятный человек»Как часы Rolex с трупа помогли вычислить хитроумного преступника, годами скрывавшегося от Интерпола
3 апреля 2021
«Я хочу в тюрьму» За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
«Я хочу в тюрьму»За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
25 декабря 2021

Похищенное белье нашли у Чердчу в ванной комнате. Как выяснилось, он развешивал трусики перед собой, когда мастурбировал.

После ареста Чердчу заявил, что его нельзя отправлять в тюрьму, поскольку ему нужно заботиться о дочерях и больных теще и тесте. Кроме того, его беспокоило, что супруга почувствует себя отвергнутой, если узнает о случившемся.

Жена Чердчу пришла в отделение полиции в слезах. По ее словам, она знала, что муж употребляет наркотики, но ни о чем другом не догадывалась. Мужчине грозит три года лишения свободы или штраф величиной до 60 тысячи ба (около 150 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что в Таиланде жители города Районг засняли вора-извращенца, который переоделся женщиной. Неизвестный взял с сушилки около 40 женских трусиков и бюстгальтеров и скрылся на велосипеде.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Юткина
      Обсудить
      Последние новости

      «Был обожжен, разговаривал непонятно». Медик-доброволец рассказал подробности спасения военкора Поддубного

      Ермак разъяснил возможное приглашение России на саммит по Украине

      Военкор сообщил о мародерстве ВСУ в Курской области

      Эксперт заявил о снижении веры Запада в восстановление экономики Украины

      Владислав Бакальчук предпринял новую попытку помешать супруге

      СМИ сообщили о повреждении газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области

      В США заявили об отсутствии у Ирана оснований для удара по Израилю

      Пожилые бывшие фетишисты объяснили отказ от секс-экспериментов

      Трусики жены толкнули мужчину на преступление

      Россияне в долях секунды от медали, американцы в лидерах и запрет для украинки. Итоги 13-го дня Игр-2024

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше