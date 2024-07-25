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09:38, 25 июля 2024Из жизни

Извращенец переоделся женщиной и украл 40 женских трусиков и бюстгальтеров

В Таиланде извращенец украл 40 трусиков и бюстгальтеров, переодевшись женщиной

Фото: hidefumi ohmichi / Unsplash

В Таиланде жители города Районг засняли вора-извращенца, который переоделся женщиной и украл десятки трусиков и бюстгальтеров. Об этом сообщает The Thaiger.

Странного злоумышленника заметили 23 июля. Житель дома, где случилась кража, работал в ночную смену, а его возлюбленная осталась одна. Посреди ночи камеры наблюдения сработали на движение. Таец включил приложение системы безопасности и увидел, что к дому подобрался вор. Мужчина предупредил возлюбленную о неизвестном и сказал, чтобы она не выходила из дома.

Однако вскоре выяснилось, что неизвестного интересовала исключительно сушилка у дома, на которой лежало женское белье. При этом он был одет в женскую одежду и в парике. Вор взял с сушилки около 40 женских трусиков и бюстгальтеров и скрылся на велосипеде.

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Позже в полицию обратились две женщины, которые заявили, что вещи пропали и у них. Мужчина передал запись с камеры в полицию. Он понадеялся, что извращенца поймают как можно скорее. Таец также отметил, что тот, скорее всего, живет в том же районе, так как приехал на велосипеде.

Ранее сообщалось, что жительница Сингапура дважды за несколько часов подверглась нападению извращенцев в крупном торговом центре. Один мужчина, по ее словам, следил за ней около получаса, улучил момент в одном из магазинов и снял видео у нее под юбкой.

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      Никита Савин
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