Женщина пошла в магазин в юбке и дважды подверглась нападению извращенцев

В Сингапуре женщина подверглась нападению двух извращенцев в крупном ТЦ

Жительница Сингапура дважды подверглась нападению извращенцев в крупном торговом центре и сдала одного из них в полицию. Об этом пишет AsiaOne.

Не назвавшая своего имени женщина рассказала, что оба инцидента случились 4 июня в популярном ТЦ NEX, куда она пошла в юбке. Один мужчина, по ее словам, следил за ней около получаса, улучил момент в одном из магазинов и снял видео у нее под юбкой. Сингапурка утверждает, что не обратилась в полицию, так как у нее не было доказательств, однако решила выследить обидчика.

Во время поисков она вошла в супермаркет и начала выбирать цветы. В этот момент она заметила рядом с собой еще одного мужчину, который присел у полки и положил телефон на пол камерой вверх. При этом женщина утверждает, что камера была включена. «Когда я подошла ближе, он начал менять угол камеры в соответствии с моей походкой», — заявила сингапурка, отметив, что перед этим он снимал другую покупательницу.

Она включила камеру на своем телефоне, записала действия мужчины, а потом позвонила в полицию. Извращенец успел уйти из магазина, но позже был задержан. «Я была очень зла, когда это случилось в первый раз, но у меня не было доказательств. Когда это случилось снова, я решила, что должна что-то сделать и получить улики», — сказала женщина.

В полиции подтвердили происшествие. В супермаркете рассказали, что задержанный был водителем компании, которая поставляла им продукты.

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