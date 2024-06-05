Сын миллионера тайно снимал чужой секс на видео и попался

В США сына миллионера Дона Васека обвинили в тайной съемке чужого секса

В США присяжные признали виновным 28-летнего Митчелла Васека — сына основателя сети магазинов и АЗС Buc-ee’s, миллионера Дона Васека. Как пишет USA Today, он тайно снимал на видео, как его гости ходят в туалет, принимают душ и занимаются сексом.

Вуайерист попался, когда женщина, которая гостила у него дома, заметила объектив камеры внутри зарядочного порта на стене ванной комнаты. В ходе следствия выяснилось, что с 2019 года Митчелл Васек приобрел больше десятка шпионских камер и другого оборудования для слежки. Купленные устройства он прятал в ванных комнатах своих домов.

В октябре 2023 года его арестовали и обвинили в том, что в течение двух лет он вел видеослежку за 13 потерпевшими. Всего в обвинительном заключении упоминалось 28 случаев незаконной съемки. Чтобы выйти на свободу до суда, сын миллионера выплатил залог в 280 тысяч долларов (25 миллионов рублей) — по 10 тысяч долларов за каждый пункт обвинения.

По законам штата Техас, где проходит суд, Васеку грозит до двух лет лишения свободы за каждый пункт обвинения.

Ранее сообщалось, что житель Великобритании фотографировал женщин под юбками в общественных местах и дважды за год попался полиции. Его приговорили к полутора годам тюремного заключения.