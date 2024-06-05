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02:31, 5 июня 2024Из жизни

Сын миллионера тайно снимал чужой секс на видео и попался

В США сына миллионера Дона Васека обвинили в тайной съемке чужого секса

Фото: Linus Mimietz / Unsplash

В США присяжные признали виновным 28-летнего Митчелла Васека — сына основателя сети магазинов и АЗС Buc-ee’s, миллионера Дона Васека. Как пишет USA Today, он тайно снимал на видео, как его гости ходят в туалет, принимают душ и занимаются сексом.

Вуайерист попался, когда женщина, которая гостила у него дома, заметила объектив камеры внутри зарядочного порта на стене ванной комнаты. В ходе следствия выяснилось, что с 2019 года Митчелл Васек приобрел больше десятка шпионских камер и другого оборудования для слежки. Купленные устройства он прятал в ванных комнатах своих домов.

В октябре 2023 года его арестовали и обвинили в том, что в течение двух лет он вел видеослежку за 13 потерпевшими. Всего в обвинительном заключении упоминалось 28 случаев незаконной съемки. Чтобы выйти на свободу до суда, сын миллионера выплатил залог в 280 тысяч долларов (25 миллионов рублей) — по 10 тысяч долларов за каждый пункт обвинения.

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По законам штата Техас, где проходит суд, Васеку грозит до двух лет лишения свободы за каждый пункт обвинения.

Ранее сообщалось, что житель Великобритании фотографировал женщин под юбками в общественных местах и дважды за год попался полиции. Его приговорили к полутора годам тюремного заключения.

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      Олег Парамонов
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