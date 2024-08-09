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19:01, 9 августа 2024Путешествия

Туристы остались жить на улице из-за нашествия грызунов в отеле самой чистой страны Азии

Туристы остались на улице из-за нашествия мышей в отеле Сингапура

Фото: Klameko Pictures / Shutterstock / Fotodom

Туристы остались жить на улице из-за внезапного нашествия мышей в отеле самой чистой страны Азии — Сингапура. Об этом сообщает The Independent SG.

Две туристки из Малайзии приехали в Сингапур 19 июля. Они заселились в отель и отдали 333 местных доллара (22,2 тысячи рублей) за три ночи. Однако гостиничный номер не оправдал их ожиданий — девушки оказались в комнате без окон и с неприятным запахом.

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После жалобы иностранок переселили в другой номер, но и там неприятности не закончились. Вечером туристок испугал странный шум — оказалось, в комнате копошились мыши. Поскольку отель был заполнен, администрация смогла предоставить постоялицам лишь отпугивающие грызунов наклейки.

После бессонной ночи девушки заметили, что грызуны — не единственная проблема в номере. При свете дня они рассмотрели на подушках желтые и красные пятна. Разочарованные путешественницы потребовали возврата денег, однако отель перенаправил их на платформу для бронирования. Оставшиеся на улице малазийки обратились за помощью в полицию.

Ранее российская туристка отдохнула в Египте и возмутилась плохими условиями проживания в отеле. По ее словам, на территории велись ремонтные работы и всюду был строительный мусор. Кроме того, само здание «выглядело уныло».

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      Марк Успенский
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