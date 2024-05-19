Россиянка пожаловалась на грязное белье и кровь на стенах в отеле Египта

Российская туристка отдохнула в Египте и возмутилась плохими условиями проживания в отеле. Своей историей она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Автор публикации по имени Алина рассказала, что выбрала пятизвездочный отель Amarina Sun в Шарм-эш-Шейхе и по приезде сразу же разочаровалась в нем. По ее словам, на территории велись ремонтные работы и всюду был строительный мусор. Кроме того, само здание «выглядело уныло».

«Второй стрессовый момент ожидал меня уже в номере. Зайдя в него, я чуть не закричала от увиденного. Постельное белье было грязным, мебель — обшарпанной, а на стенах — о боже! — кровавые пятна от убитых насекомых!» — пожаловалась россиянка.

Алина добавила, что она попросила персонал переселить ее в другой номер, однако там ее ждало то же самое. Позже туристка столкнулась еще с одним разочарованием: в лобби отеля не работал Wi-Fi, поэтому ей прошлось просить сотрудников раздать ей мобильный интернет, чтобы связаться с туроператором. Через четыре дня россиянку все же разместили в другом отеле, который понравился ей гораздо больше.

Ранее другой российский турист поехал в Египет и описал отдых в популярном отеле фразой «не оправдал своих звезд». В частности, ему не понравилась вода в бассейне, которую «не меняют, а просто хлорируют», а также сервис и качество услуг.

