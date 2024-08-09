Туристы захотели увидеть дельфинов и случайно нашли в море мигрантов на лодке

Daily Mail: в Испании туристы на круизном судне случайно нашли в море мигрантов

В Испании туристы на круизном судне захотели увидеть в бинокль дельфинов, но вместо этого случайно нашли в открытом море маленькую лодку с мигрантами. Видео плавательного средства публикует Daily Mail.

По данным таблоида, круизный лайнер находился в 50 милях к югу от города Марбелья. Один из пассажиров высматривал дельфинов и заметил просивших о помощи беженцев. На записи показано, как они кричали и махали руками. Капитан лайнера связался с испанскими властями, и спустя около полутора часов мигранты были спасены.

Инцидент произошел на фоне беспрецедентного миграционного кризиса в Испании. По данным Министерства внутренних дел страны, в 2022 году на Канарские острова нелегально прибыло 15 тысяч человек. Еще 559 человек не выжили, пытаясь добраться до Испании по морю.