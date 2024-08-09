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19:36, 9 августа 2024Культура

Украинская группа перенесла анонсированный концерт в Крыму на неопределенный срок

Группа «Антитела» перенесла обещанный концерт в Крыму на неопределенный срок

Фото: Aleksandr Gusev / Globallookpress.com

Украинская группа «Антитела» перенесла анонсированный концерт в Крыму на неопределенный срок. Заявление музыкантов опубликовано в Instagram-аккаунте коллектива (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Заявленное 23 августа 2024 года выступление в Ялте переносится на неопределенный срок. Музыканты заверили, что вырученные от продажи средства будут переданы Главному управлению разведки Министерства обороны Украины. Купленные билеты остаются действительны.

В 2023 году «Антитела» объявили о старте продаж билетов на выступление, которое запланировали на 24 августа следующего года на стадионе «Авангард» в Ялте. Артисты выразили уверенность в том, что смогут «украсить все южное побережье Крыма современной украинской музыкой», а также пообещали посетить полуостров с «близкими, детьми и друзьями».

В феврале прошлого года участники коллектива группы объявили о заключении контракта с Вооруженными силами Украины (ВСУ) и вступлении в ряды территориальной обороны страны, после чего анонсировали концерты в городах Европы и США.

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      Мария Рюрикова
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