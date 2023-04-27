Украинская группа «Антитела» заявила о планах дать концерт в Крыму летом 2024-го

Украинская группа «Антитела» заявила о планах дать концерт в Крыму в августе 2024 года

Украинская музыкальная группа «Антитела» заявила о планах дать концерт в Крыму в августе 2024 года. Об этом представители коллектива сообщили в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Музыканты объявили о старте продаж билетов на выступление, которое запланировали на 24 августа следующего года на стадионе «Авангард» в Ялте. Артисты выразили уверенность в том, что смогут «украсить все южное побережье Крыма <...> современной украинской музыкой», а также пообещали посетить полуостров с «близкими, детьми и друзьями».

В феврале прошлого года участники коллектива группы объявили о заключении контракта с Вооруженными силами Украины (ВСУ) и вступлении в ряды территориальной обороны страны, после чего анонсировали концерты в городах Европы и США.

В середине апреля сообщалось, что Одесский национальный академический театр оперы и балета уволил главного дирижера Вячеслава Чернухо-Волича из-за его выступления в театре супруга оперной певицы Анны Нетребко в Азербайджане.