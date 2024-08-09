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10:23, 9 августа 2024Россия

В Дагестане девятилетний школьник заявил о террористах в мечети и поплатился

В Дагестане школьник в шутку заявил о террористах в мечети и попал на учет

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В городе Каспийске в Дагестане девятилетний школьник в шутку заявил о террористах в мечети и поплатился. Несовершеннолетний попал на учет в полицию, а его родителям выписали штраф. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Gor.

По сведениям издания, мальчик гулял на центральной площади недалеко от храма, где якобы находился его брат.

Юный дагестанец захотел напугать родственника — позвонил в службу спасения и объявил, что на мечеть напали. Прибывшие оперативники внутри никаких преступников не обнаружили.

Третьеклассника быстро вычислили по номеру телефона. Он сознался и сказал, что не подозревал о последствиях своего поступка.

Ранее сообщалось, что школьник потерял сумку на борту российского самолета и заставил попутчиков ждать полицию сразу после посадки лайнера. Это произошло на борту самолета из Москвы в Санкт-Петербург.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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