Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:58, 9 августа 2024Бывший СССР

В ДНР рассказали о боях на севере Нью-Йорка

Кимаковский: на севере Нью-Йорка в ДНР ведутся боевые действия с ВСУ

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Донецкой народной республике (ДНР) российские военные ведут бой с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в населенном пункте Нью-Йорк. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, передает РИА Новости.

«Боевые действия ведутся на севере донецкого Нью-Йорка, где ВСУ предприняли безуспешную попытку контратаковать», — рассказал Кимаковский.

По словам советника главы ДНР, находящиеся между Нью-Йорком и Торецком украинские солдаты оказались в «плачевном положении». Он добавил, что российские военные продолжают успешное наступление на данном направлении.

Ранее в ДНР сообщили о попадании подразделений ВСУ в клещи в Нью-Йорке. По информации силовых структур республики, украинские военные «находились не в лучшем положении».

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Грищенко
      Обсудить
      Последние новости

      Командир ВСУ отказался выполнять нереалистичную задачу. Его десантную бригаду отправили атаковать Курскую область

      Призер Олимпиады-2024 потеряла сознание во время пресс-конференции

      Созданы сосуды для искусственных сердец

      Толпа туристов устроила массовую драку в Таиланде и попала на видео

      Прокат самокатов и велосипедов подорожал

      Давшего показания на Шамарина генерала Минобороны России вернули в колонию

      Совет командиров ЧВК «Вагнер» сделал заявление о вторжении ВСУ в Курскую область

      Вокалист «На-На» призвал жаловаться на выступающих пьяными артистов

      Россиянка нашла «сатанинский гриб»

      ВСУ вновь атаковали Шебекинский округ в Белгородской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше