В ДНР рассказали о боях на севере Нью-Йорка

Кимаковский: на севере Нью-Йорка в ДНР ведутся боевые действия с ВСУ

В Донецкой народной республике (ДНР) российские военные ведут бой с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в населенном пункте Нью-Йорк. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, передает РИА Новости.

«Боевые действия ведутся на севере донецкого Нью-Йорка, где ВСУ предприняли безуспешную попытку контратаковать», — рассказал Кимаковский.

По словам советника главы ДНР, находящиеся между Нью-Йорком и Торецком украинские солдаты оказались в «плачевном положении». Он добавил, что российские военные продолжают успешное наступление на данном направлении.

Ранее в ДНР сообщили о попадании подразделений ВСУ в клещи в Нью-Йорке. По информации силовых структур республики, украинские военные «находились не в лучшем положении».