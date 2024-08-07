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09:01, 7 августа 2024Бывший СССР

В ДНР заявили о попадании ВСУ в клещи в Нью-Йорке

В ДНР сообщили о попадании ВСУ в клещи в поселке Нью-Йорк

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в поселке Нью-Йорк в Донецкой народной республике (ДНР) попали в клещи, передает ТАСС.

«Нью-Йорк находится в клещах, соединения ВСУ в населенном пункте не в лучшем положении», — рассказали агентству в силовых структурах.

Ранее стало известно, что бойцы штурмового батальона «Сомали» Вооруженных сил России подняли российский флаг над Нью-Йорком. На опубликованных кадрах видно, что флаг водрузили на крыше одной из школ населенного пункта.

Помимо этого, военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук назвал главное последствие перехода села Нью-Йорк под контроль России. По его словам, подобная смена позиций окажет психологическое давление на Вооруженные силы Украины.

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      Валентин Карант
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