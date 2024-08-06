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16:50, 6 августа 2024Бывший СССР

Названо главное последствие перехода Нью-Йорка под контроль России

Полковник Матвийчук: переход Нью-Йорка под контроль РФ окажет давление на ВСУ

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук назвал главное последствие перехода села Новгородское (украинское название — Нью-Йорк) в Донецкой народной республике (ДНР) под контроль России. Эксперт объяснил «Ленте.ру», что подобная смена позиций окажет психологическое давление на Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Ранее стало известно, что ВСУ несут большие потери при попытке выйти из окружения на востоке Нью-Йорка в ДНР. «На востоке Нью-Йорка противник в окружении, пытается в панике выводить оттуда свои войска. Попадают под шквальный огонь и гибнут. В больших количествах», — писало агентство ТАСС со ссылкой на источник.

«Это тактическое окружение глубиной пять-шесть километров, и это показывает, что украинская армия на этом направлении уже полностью потеряла свои профессиональные силы, мобилизационные, наступательные», — объяснил Матвийчук.

Потеря Нью-Йорка Украиной будет иметь психологический эффект для Киева. Нью-Йорк в руках России — это достаточно существенное психологическое, информационное воздействие. Во-вторых, это тактический успех, который позволит нашим войскам продвигаться дальше

Анатолий Матвийчуквоенный эксперт, полковник в отставке

1 августа депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что украинская армия не готова к обороне Нью-Йорка. Такая же ситуация складывается и в районе Торецка в ДНР.

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О тенденции к замыканию группировки ВСУ в районе Нью-Йорка стало известно 22 июля. Тогда сообщалось, что после масштабных авиаударов российские войска начали наносить расходящиеся удары и окружать гарнизон ВСУ, успешно добравшись к центру поселка.

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      Кирилл Садовский
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