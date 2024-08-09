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19:20, 9 августа 2024Мир

В Германии предложили отправить Бербок в отставку

АдГ: Бербок должна уйти в отставку из-за нового скандала с «кумовством»

Фото: Stevo Vasiljevic / Reuters

Глава МИД Германии Анналена Бербок должна уйти в отставку из-за нового скандала с «кумовством». Об этом немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) заявила на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter).

«Она тонет в болоте скандалов с визами и кумовством, и при этом она находится у власти, потому что ее поддерживают журналисты, близкие к партии "Зеленых". В то время как ХДС потворствует министру иностранных дел от "Зеленых", мы заявляем это громко и ясно: Бербок, точно так же, как и [министр экономики Германии] Хабек, неприемлема и должна немедленно уйти в отставку», — говорится в публикации.

Партия обвиняет главу внешнеполитического ведомства Германии в «кумовстве» после того, как посольство страны в Пакистане «по указанию» министерства выдавало визы афганцам с поддельными документами.

Ранее сопредседатель АдГ Алис Вайдель выступила за отстранение Бербок с должности из-за скандала вокруг незаконной выдачи виз мигрантам ее ведомством.

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      Лина Пивоварова
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