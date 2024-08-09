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09:58, 9 августа 2024Мир

В Германии призвали прекратить военную помощь Украине

Премьер Саксонии Кретчмер: Германия должна прекратить военную помощь Украине
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Alina Smutko / Reuters

Германия должна прекратить военную помощь Украине, так как она не приносит результатов. К этому призвал премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кретчмер в беседе с RND.

«Мы больше не можем выделять Украине средства на оружие, чтобы это оружие было израсходовано и ничего не принесло», — заявил Кретчмер.

По словам премьер-министра, безрезультатной также оказалась политика Берлина в отношении Киева. Он добавил, что урегулирование украинского конфликта должно происходить за столом переговоров.

Ранее депутат Бундестага Сара Вагенкнехт призвала канцлера Германии Олафа Шольца запретить Украине использовать немецкое оружие при ударах по России.

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      Елизавета Мытарева
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