В Харькове прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

Глава Харьковской ОВА: в городе прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

В Харькове прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

Он призвал граждан оставаться в укрытиях. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что взрывы, вероятнее всего, произошли в пригороде

По информации из онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях объявлена воздушная тревога.

Ранее в Харькове произошли три серии взрывов за 20 минут. Подробности случившегося пока не известны.