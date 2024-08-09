В Харькове прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале.
Он призвал граждан оставаться в укрытиях. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что взрывы, вероятнее всего, произошли в пригороде
По информации из онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях объявлена воздушная тревога.
Ранее в Харькове произошли три серии взрывов за 20 минут. Подробности случившегося пока не известны.