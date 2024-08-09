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15:54, 9 августа 2024Бывший СССР

В Харькове прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

Глава Харьковской ОВА: в городе прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Vitalii Hnidyi / Reuters

В Харькове прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

Он призвал граждан оставаться в укрытиях. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что взрывы, вероятнее всего, произошли в пригороде

По информации из онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях объявлена воздушная тревога.

Ранее в Харькове произошли три серии взрывов за 20 минут. Подробности случившегося пока не известны.

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      Илья Таксюр
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