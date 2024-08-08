Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:44, 8 августа 2024Бывший СССР

В Харькове прозвучали три серии взрывов

В Харькове раздалась третья серия взрывов за 20 минут

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Харькове произошли три серии взрывов за 20 минут. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное» в Telegram.

Информация о первой серии взрывов появилась в 23:05 по московскому времени, а спустя семь минут телеканал сообщил о второй. Подробности случившегося пока неизвестны. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, сигнал тревоги в Харьковской области звучит с 17:36 по московскому времени.

Материалы по теме:
Что делать, если случился нервный срыв? И как не довести себя до крайней степени стресса
Что делать, если случился нервный срыв?И как не довести себя до крайней степени стресса
20 февраля 2024
Мир захлестнула эпидемия одиночества. Чем она страшна и что сделать, чтобы перестать быть одному?
Мир захлестнула эпидемия одиночества.Чем она страшна и что сделать, чтобы перестать быть одному?
27 июня 2024
Все больше знаменитостей и простых людей отказываются от секса. Зачем они это делают и как это влияет на здоровье?
Все больше знаменитостей и простых людей отказываются от секса.Зачем они это делают и как это влияет на здоровье?
19 июля 2024
Завтрак — главный прием пищи за день. Как завтракать правильно, а что есть ни в коем случае нельзя?
Завтрак — главный прием пищи за день.Как завтракать правильно, а что есть ни в коем случае нельзя?
17 апреля 2024

До этого стало известно о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне.

Взрыв в Харькове также прогремел днем в четверг, 8 августа. Где именно он произошел, не уточнялось. 7 августа взрыв произошел в Одессе. Он прозвучал на фоне воздушной тревоги.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Россия ударила по командному пункту с генералами ВСУ. Их называют организаторами вторжения в Курскую область

      Сборная США по баскетболу в пятый раз подряд вышла в финал Олимпиады

      В Харькове прозвучали три серии взрывов

      Трамп рассказал о восстановлении после пережитого покушения

      В России увеличилось число жалоб на сбои в работе YouTube

      Дерипаска призвал к немедленному прекращению огня на Украине

      Путин подписал закон о получении неистраченного маткапитала

      Суд в Москве заочно арестовал украинскую журналистку по делу о фейках

      Украина попросила США разрешить бить ракетами ATACMS по авиабазам в России

      Путин повысил пенсии нескольким категориям граждан России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше