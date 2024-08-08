В Харькове прозвучали три серии взрывов

В Харькове раздалась третья серия взрывов за 20 минут

В Харькове произошли три серии взрывов за 20 минут. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное» в Telegram.

Информация о первой серии взрывов появилась в 23:05 по московскому времени, а спустя семь минут телеканал сообщил о второй. Подробности случившегося пока неизвестны. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, сигнал тревоги в Харьковской области звучит с 17:36 по московскому времени.

До этого стало известно о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне.

Взрыв в Харькове также прогремел днем в четверг, 8 августа. Где именно он произошел, не уточнялось. 7 августа взрыв произошел в Одессе. Он прозвучал на фоне воздушной тревоги.