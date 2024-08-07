В Одессе прогремел взрыв

«Страна.ua»: в Одессе раздался взрыв на фоне воздушной тревоги

В Одессе на юге Украины раздался взрыв. Об этом сообщило в Telegram издание «Страна.ua».

В каком именно районе прогремел взрыв, неизвестно. Информация о получивших повреждения объектах инфраструктуры также отсутствует.

Взрыв в Одессе прозвучал на фоне воздушной тревоги. Она была объявлена в Одесской области в среду, в 19:23. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, сирены воздушной тревоги также работают в Николаевской области Украины.

Утром 7 августа в пророссийском подполье сообщили о нанесении российскими военными удара по Киевской области. Уточнялось, что была поражена база Вооруженных сил Украины (ВСУ), на которой могли находиться до тысячи украинских бойцов.