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09:45, 7 августа 2024Бывший СССР

ВС России нанесли удар по базе ВСУ в Киевской области

Подполье: ВС России нанесли удар по базе ВСУ в Киевской области
СюжетРоссийские войска

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска нанесли удар по базе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Киевской области, в момент взрыва там могли находиться до тысячи украинских бойцов. Об этом в разговоре с РИА Новости рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«По сообщениям наших товарищей, [прилет] опять в стороне военной базы и арсенала. Взрыв был мощный, зарево увидели в другом конце города», — заявил подпольщик.

Он утверждает, что на базе комплектовали и тренировали большое подразделение, которое, как указывают косвенные признаки, состояло из более тысячи бойцов.

Ранее Лебедев рассказал о присутствии в Сумской области «черных» иностранных трансплантологов. По его словам, в области участились случаи, когда в морги привозят военнослужащих ВСУ без внутренних органов.

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      Глеб Палехов
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