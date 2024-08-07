Подполье: ВС России нанесли удар по базе ВСУ в Киевской области

Российские войска нанесли удар по базе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Киевской области, в момент взрыва там могли находиться до тысячи украинских бойцов. Об этом в разговоре с РИА Новости рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«По сообщениям наших товарищей, [прилет] опять в стороне военной базы и арсенала. Взрыв был мощный, зарево увидели в другом конце города», — заявил подпольщик.

Он утверждает, что на базе комплектовали и тренировали большое подразделение, которое, как указывают косвенные признаки, состояло из более тысячи бойцов.

Ранее Лебедев рассказал о присутствии в Сумской области «черных» иностранных трансплантологов. По его словам, в области участились случаи, когда в морги привозят военнослужащих ВСУ без внутренних органов.