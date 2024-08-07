Лебедев: в Сумскую область прибыли западные «черные» трансплантологи

После появления информации о вылазке Вооруженных сил Украины в Курскую область на территорию приграничной Сумской области прибыли, предположительно, западные «черные» трансплантологи. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.

По его словам, в украинском регионе заметили иностранные медицинские автомобили размером с пятитонный грузовик.

«Наши медики, кто работает на Украине и общается с нами, говорят, что там — иностранные медики. И хоть своими глазами не видели, но уверены, что поехали потрошить раненых бандеровцев на органы. К ним потом в морг на освидетельствование привозят иногда трупы без органов», — рассказал Лебедев.

6 августа стало известно о массированном обстреле Курской области со стороны Вооруженных сил Украины. При атаках 13 человек пострадали, еще одну мирную жительницу спасти не удалось.

Во время обстрела украинские солдаты попытались прорвать государственную границу России. Однако российским пограничникам удалось остановить проникновение в регион. В Минобороны России сообщили, что украинская диверсионно-разведывательная группа блокирована.

