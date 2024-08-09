В Колумбии сообщили о готовящемся покушении на президента

Минобороны Колумбии сообщило о готовящемся покушении на президента Петро

Разведывательная служба Колумбии узнала о подготовке покушения на президента страны Густаво Петро. Об этом рассказал глава министерства обороны Колумбии Иван Веласкес, его слова передает радиостанция Caracol.

«Неоднократно представлялась информация различного характера относительно возможных действий, которые могли быть осуществлены против президента. Была и информация об этом нападении, подробности которого я не буду раскрывать», — сообщил министр.

Власти соседней Венесуэлы уже выразили поддержку президенту Петро после появления данной информации. Глава венесуэльского МИД Иван Хиль от имени президента Николаса Мадуро заявил, что целью возможного покушения является дестабилизация региона.

Ранее лидер Венесуэлы Николас Мадуро пообещал отказаться от мессенджера WhatsApp в пользу Telegram и WeChat. По его словам, в WhatsApp распространяются угрозы в адрес молодежи и популярных лидеров.