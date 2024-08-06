Мадуро пообещал отказаться от WhatsApp и призвал последовать его примеру

Президент Мадуро заявил об отказе от WhatsApp в пользу Telegram и WeChat

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро пообещал отказаться от мессенджера WhatsApp в пользу сервисов Telegram и WeChat. На встрече с молодыми сторонниками у президентского дворца он призвал молодежь последовать его примеру, сообщает телеканал VTV.

«Скольким из вас угрожали преступники и каким образом? Я сегодня публично разорву отношения с WhatsApp, потому что его используют, чтобы угрожать Венесуэле. Я навсегда удалю его со своего телефона. Понемногу я переключу свои контакты на Telegram и WeChat. Это необходимо сделать», — высказался венесуэльский лидер.

По словам главы государства, в WhatsApp распространяются угрозы в адрес молодежи и популярных лидеров. «За телефонами в Колумбии, Майами, Перу, Чили прячутся трусы», — добавил он. Политик подчеркнул, что через мессенджер угрозы поступают всему сообществу Венесуэлы. «Есть другие каналы. В Telegram у меня 500 адресов, около 20 групп, и я уже начал. Подписывайтесь на меня в Telegram», — заключил президент Венесуэлы.

В Венесуэле набирают обороты массовые протесты после победы на президентских выборах Николаса Мадуро. Столкновения начались из-за недовольства оппозиции итогами голосования: опросы предсказывали победу лидера оппозиции Гонсалеса Уррутии, но в результате действующий президент набрал более 51 процента голосов и переизбрался.

Ранее семь стран Европейского союза, включая Испанию, Португалию, Италию, Францию, Германию, Нидерланды и Польшу, призвали власти Венесуэлы опубликовать протоколы президентских выборов.