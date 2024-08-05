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04:41, 5 августа 2024Мир

Евросоюз отказался признать результаты выборов в Венесуэле без протоколов голосования

Совет ЕС: результаты выборов в Венесуэле не могут быть признаны без протоколов
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: Pixabay

Европейский союз (ЕС) отказывается признать результаты выборов в Венесуэле, опубликованные 2 августа Национальным избирательным советом, без публикации официальных протоколов голосования с избирательных участков. Об этом говорится в заявлении на сайте Совета ЕС.

«Без доказательств, подтверждающих их, результаты, опубликованные 2 августа Национальным избирательным советом, не могут быть признаны», — отмечается в пресс-релизе.

Евросоюз также утверждает, что любые попытки отложить полную публикацию протоколов голосования вызывают сомнения в достоверности представленных итогов.

Ранее семь стран ЕС, включая Испанию, Португалию, Италию, Францию, Германию, Нидерланды и Польшу, призвали власти Венесуэлы опубликовать протоколы президентских выборов.

До этого законодатели из США и Евросоюза обнародовали совместное заявление, в котором пригрозили президенту Венесуэлы Николасу Мадуро ответственностью в случае, если тот добровольно не откажется от полномочий главы государства после прошедших выборов. Законодатели также назвали итоги выборов президента Венесуэлы «сфабрикованными», сославшись на «достаточные доказательства» победы оппозиционера Эдмундо Гонсалеса.

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      Марина Совина
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