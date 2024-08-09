В МЧС рассказали о выплатах пострадавшим от атаки ВСУ жителям Курской области

МЧС: пострадавшие жители Курской области получат единовременные выплаты

Пострадавшие от атаки ВСУ жители приграничных районов Курской области получат единовременные денежные выплаты. Об этом со сслылкой на пресс-службу МЧС России пишет ТАСС.

В ведомстве напомнили, что при чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального характера россиянам полагается единовременная материальная помощь в размере 15 тысяч рублей. Тем гражданам, кто потерял в результате ЧС имущество первой необходимости, власти выплатят по 75 тысяч рублей при частичной утрате и 150 тысяч рублей — при полной утрате такого имущества, рассказали в министерстве.

Выплаты для пострадавших, получивших легкий вред здоровью, составят 300 тысяч рублей. Жителям, чьему здоровью в результате ЧС был нанесен средний или тяжкий вред, получат по 600 тысяч рублей. Выплаты родственникам погибших составят по 1,5 миллиона рублей.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 26 июля подписал постановление, согласно которому выплаты пострадавшим от ЧС и терактов были увеличены в 1,5 раза. До его вступления в силу компенсация в случае легкого вреда здоровью составляла 200 тысяч рублей, среднего или тяжелого — 400 тысяч рублей.