В России увеличили выплаты пострадавшим при ЧС

Правительство увеличило размеры выплат пострадавшим при ЧС и терактах в 1,5 раза

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому выплаты пострадавшим от чрезвычайных ситуаций (ЧС) и терактов будут увеличины в 1,5 раза. Соответствующий документ размещен на сайте кабмина.

Кроме того, размер финансовой помощи для таких категорий граждан будет ежегодно индексироваться. Согласно документу, единовременная материальная помощь россиянам вырастет с 10 до 15 тысяч рублей на человека. При частичной утрате имущества первой необходимости выплачиваться будут 75 тысяч рублей вместо 50 тысяч, при полной — 150 тысяч рублей вместо 100 тысяч.

