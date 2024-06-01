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13:01, 1 июня 2024Экономика

В России предложили удвоить выплаты пострадавшим в ЧС

МЧС: единовременные выплаты и пособия пострадавшим в ЧС могут увеличить в 2 раза

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В России предложили удвоить выплаты пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. Об этом со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ пишет РИА Новости.

Соответствующий проект постановления кабмина был подготовлен по поручению президента России Владимира Путина. Документ предполагает увеличение единовременных денежных выплат и пособий пострадавшим в ЧС в два раза. Проект постановления в настоящее время находится на согласовании с федеральными органами исполнительной власти.

При этом новые размеры компенсаций россиянам будут применяться в случае чрезвычайных ситуаций федерального и межрегионального характера, а действие меры будет распространяться на правоотношения, возникшие после 1 апреля 2024 года. Таким образом, увеличенные выплаты смогут получить в том числе жители Курганской, Оренбургской и Тюменской областей — эти регионы пострадали от разрушительного паводка этой весной.

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Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев заявлял, что суммы выплат для пострадавших от паводков жителей Оренбургской области не хватит на покрытие всех расходов. Он подчеркнул, что компенсационные выплаты не индексировались в стране более 10 лет, поэтому для людей, потерявших жилье, их будет недостаточно.

В ходе совещания по ликвидации последствий паводков президент Путин отмечал, что выплаты пострадавшим при паводках россиянам нужно будет детально оценить и скорректировать при необходимости. Главу государства также возмутило то, что число выплат гражданам, пострадавшим от паводков, значительно меньше общего количества поданных заявлений.

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